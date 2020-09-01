في “لقاء عن بعد” بين بومبيو وبوريطة.. المغرب وأمريكا يوقعان اتفاقا لتعزيز الإمتيازات والحصانات الديبلوماسية

ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وكاتب الدولة الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، مراسم توقيع اتفاق ثنائي يتعلق بتعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

ويهدف الاتفاق، الذي وقعه ديفيد فيشر سفير الولايات المتحدة بالرباط مع أنس خالص مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى ضمان السير الفعال للتمثيليات الدبلوماسية للجانبين.

وبموجب أحكام هذا الاتفاق، يمنح كل طرف للموظفين القنصليين للطرف الآخر، وكذلك أفراد عائلاتهم، الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 36 من اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.

وفي لقاء عبر الفيديو قبيل توقيع هذا الاتفاق، أشاد ناصر بوريطة ومايك بومبيو، بالشراكة الإستراتيجية العريقة والدائمة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

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وبهذه المناسبة، شكر بومبيو المغرب على الجهود التي يبذلها في مجال الصحة العامة لصالح القارة الإفريقية، وهي الجهود التي تكتسي أهمية قصوى في ظل جائحة كوفيد – 19، كما نوه رئيس الدبلوماسية الأمريكية ببرنامج الإصلاحات الذي تم وضعه حيز التنفيذ بقيادة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش.

وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لبومبيو للتعبير عن اهتمامه بالمواقف المغربية بشأن الأزمة الليبية، ولتحية جهود المغرب في المعركة المشتركة ضد الإرهاب.