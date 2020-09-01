إصابةُ 249 مقدسيًا بفيروس كورونا خلال يوميْن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 249 مقدسيًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال اليوميْن الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الثلاثاء. يتبع...

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