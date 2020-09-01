يوفنتوس واثق من حسم صفقة سواريز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، بعدما عرض عليه الحصول على 10 ملايين يورو كراتب سنوي صافي، وهو نفس المبلغ الذي كان يحصل عليه في البارسا.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة "البيانكونيري" تواصلت مع المقربين من اللاعب الدولي، بل والتقت بهم مرتين، واستعرضوا خلالهما إمكانية الحصول على خدمات سواريز مع منحه نفس الراتب الذي كان يتقاضاه في البلوغرانا، ما يعني تحمل خزينة النادي نحو 15 مليون يورو مع إضافة الضرائب.

وأضافت أن يوفنتوس يثق في قدرته على إنهاء الصفقة قريبا في حالة توصل سواريز لاتفاق مرض مع إدارة البارسا من أجل الرحيل، لاسيما وأن عقده يمتد مع النادي حتى صيف 2021.

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وذكرت تقارير صحفية أن سواريز عرض نفسه على يوفنتوس، واتصل بالفعل ببافيل نيدفيد، نائب رئيس النادي، لمعرفة نوايا البيانكونيري بشكل مباشر.

ويبحث بطل إيطاليا عن مهاجم جديد لاسيما وأن المدرب الجديد ونجم الفريق سابقا، أندريا بيرلو، لن يعول على الأرجنتيني غونزالو هيغواين، وقد يجد ضالته في المهاجم الدولي الأوروغواياني.

وكان الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قد أبلغ سواريز بأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل، لتخرج بعدها التقارير حول مستقبل اللاعب الذي ارتدى قميص الفريق الكتالوني على مدار 6 مواسم سجل خلالها 198 هدفا في 283 مباراة.