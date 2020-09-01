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شاهد.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى ميانمار لمكافحة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى ميانمار، لدعم جهود 5 آلاف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز امكانياتهم في مواجهة انتشار فيروس (كوفيد-19).

 

وتأتي جهود دولة الإمارات في تسيير طائرة المساعدات العاجلة لمساعدة القطاع الطبي في ميانمار انعكاساً للمبادئ الإنسانية وروح التسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات في تقديم الدعم لكل شعوب العالم لمساندتهم وإنقاذ حياتهم، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

 

كما تأمل دولة الامارات بأن تسهم تلك المساعدات الطبية في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في ميانمار وتوفير المزيد من الحماية لهم في مواجهة كورونا المستجد.

 

يُذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1328 طناً من المساعدات لأكثر من 111 دولة، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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#الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى ميانمارhttps://t.co/fr6j75EXx8#البيان_القارئ_دائماًpic.twitter.com/JcKVVI39O5— صحيفة البيان (@AlBayanNews)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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