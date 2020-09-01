كوشنير يزور قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

قام الوفد الأمريكي الزائر للدولة برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، اليوم، بزيارة لقاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي.



وكان في استقبال الوفد لدى وصوله إلى مقر القاعدة اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وتم تسليط الضوء خلال الإيجاز الذي عرض على الوفد في جلسة مغلقة على العديد من برامج العمل المشترك بين القوات المسلحة للبلدين الشريكين على مدى ثلاثة عقود التي أثمرت عن بلورة علاقة دفاعيه مميزه أسهمت في المحافظة على السلم والأمن في المنطقة.

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واطلع الوفد على آليات العمل والتنسيق العملياتي والمعلوماتي بين البلدين في المجالات ذات العلاقة بمحاربة الإرهاب والتطرف.

كما قام الوفد بزيارة مركز العمليات المشترك للقاعدة والاستماع لإيجاز من فريق العمل عن الإمكانات النوعية المتطورة والمتوفرة بالمركز التي تعد نموذجاً فريداً من نوعه بالمنطقة.

وأبدى الوفد إعجابه بما حققته القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة الامارات من تطور نوعي أسهم في رفع قدرة قواتنا المسلحة على المشاركة الفعالة في العديد من عمليات التحالف الدولية ضد الارهاب والتطرف.