شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» ينشر صورا جديدة لـ«صافر» ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الاعلام اليمني أن هذا الوضع ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر .
وحمل "الإرياني" مليشيا الحوثي المدعومة من ايران المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط "صافر" وتسرب اكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي اطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق اممي الصعود الى الناقلة .
وطالب بتدخل عاجل من الأمم المتحدة لافراغ الباخرة المجتمع الدولي وفي المقدمة الامم المتحدة ومجلس الأمن مطالبين بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة "صافر" وعدم السماح بتحويل الملف الى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة
كانت هذه تفاصيل خبر «الإرياني» ينشر صورا جديدة لـ«صافر» ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.