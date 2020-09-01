شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» ينشر صورا جديدة لـ«صافر» ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل والان نبدء بالتفاصيل

نشر معمر الإرياني وزير الاعلام اليمني صورا جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تظهر تسرب المياه الى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها او انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها المليشيا الحوثية في منطقة التسرب.

وقال وزير الاعلام اليمني أن هذا الوضع ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر .

وحمل "الإرياني" مليشيا الحوثي المدعومة من ايران المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط "صافر" وتسرب اكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي اطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق اممي الصعود الى الناقلة .

وطالب بتدخل عاجل من الأمم المتحدة لافراغ الباخرة المجتمع الدولي وفي المقدمة الامم المتحدة ومجلس الأمن مطالبين بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة "صافر" وعدم السماح بتحويل الملف الى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة