اخبار العالم

إعدام وتعذيب ..«العفو الدولية» تتهم إيران بإساءة معاملة المتظاهرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام وتعذيب ..«العفو الدولية» تتهم إيران بإساءة معاملة المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل

قال تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية ، إن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر عام .2019

وجاء في التقرير أن المنظمة تتهم قوات الأمن بارتكاب عمليات إعدام وهمية وتعذيب وعنف جنسي وأمور أخرى.

وأضاف التقرير أنه تم اعتقال عشرات المتظاهرين بشكل تعسفي وتعرضوا لإساءة معاملة، وارتكاب عمليات ابتزاز لأخذ اعترافات كما أصيب أشخاص بجروح.

Advertisements

وتستند المنظمة في تقريرها إلى مقابلات مع 60 شخصا تعرضوا لهذه الانتهاكات وأشخاص آخرين من المحيطين بهم وكذلك إلى تقارير كتابية لمئات الأشخاص في إيران.

وأضافت المنظمة أنه جاري أيضا تقييم تسجيلات مقاطع فيديو وتقارير لهيئات وكذلك سجلات محاكم.

وبحسب المنظمة الحقوقية، قُتل خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الفترة بين 15 و18 تشرين ثان من العام الماضي أكثر من 300 شخص على يد قوات الأمن في غضون ثلاثة أيام وأصيب آلاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعدام وتعذيب ..«العفو الدولية» تتهم إيران بإساءة معاملة المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا