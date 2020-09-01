شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام وتعذيب ..«العفو الدولية» تتهم إيران بإساءة معاملة المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل

قال تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية ، إن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر عام .2019

وجاء في التقرير أن المنظمة تتهم قوات الأمن بارتكاب عمليات إعدام وهمية وتعذيب وعنف جنسي وأمور أخرى.

وأضاف التقرير أنه تم اعتقال عشرات المتظاهرين بشكل تعسفي وتعرضوا لإساءة معاملة، وارتكاب عمليات ابتزاز لأخذ اعترافات كما أصيب أشخاص بجروح.

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وتستند المنظمة في تقريرها إلى مقابلات مع 60 شخصا تعرضوا لهذه الانتهاكات وأشخاص آخرين من المحيطين بهم وكذلك إلى تقارير كتابية لمئات الأشخاص في إيران.

وأضافت المنظمة أنه جاري أيضا تقييم تسجيلات مقاطع فيديو وتقارير لهيئات وكذلك سجلات محاكم.

وبحسب المنظمة الحقوقية، قُتل خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الفترة بين 15 و18 تشرين ثان من العام الماضي أكثر من 300 شخص على يد قوات الأمن في غضون ثلاثة أيام وأصيب آلاف.