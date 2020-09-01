سوريا: قتيلان و7 مصابين في هجوم صاروخي إسرائيلي

دمشق ـ وكالات: نقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري قوله إن هجوما صاروخيا إسرائيليا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين وحدوث أضرار مادية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت من ناحية هضبة الجولان باتجاه مواقع عسكرية جنوبي دمشق.

وقالت الوكالة في وقت لاحق إن مدنية قتلت بينما أصيب زوجها في الانفجار. ولم يتضح بعد إن كانت ضمن القتيلين اللذين تحدث عنهما المصدر العسكري، الذي قال إن سبعة جنود أصيبوا.

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