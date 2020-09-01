العاهل السعودي يحيل اثنين من الأسرة الحاكمة و4 ضباط جيش للتحقيق

الرياض ـ وكالات: أقال الملك سلمان، عاهل السعودية اثنين من أعضاء الأسرة الحاكمة وأحالهما مع أربعة من ضباط الجيش للتحقيق في اتهامات بالفساد في وزارة الدفاع، ضمن أمر ملكي صدر أمس وأذاعته وسائل الإعلام الرسمية.

وجاء في الأمر الملكي أن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود أعفي من منصب قائد القوات المشتركة في التحالف العربي، وأعفي ابنه الأمير عبد العزيز بن فهد من منصب نائب أمير منطقة الجوف.

وأضاف الأمر الملكي أن القرار استند إلى ما أُحيل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق فيما وصف بأنه “تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع”.

وأضاف الأمر الملكي أن ولي العهد عين اللواء مطلق بن سالم بن المطلق الأزيمع قائدا للقوات المشتركة بدلا من الأمير فهد.

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