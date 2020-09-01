المرور العامة تصدر توضيحاً بشأن رسوم تسجيل المركبات

اصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، توضيحا بشأن رسوم تسجيل المركبات. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "لكثرة الاستفسارات عن مبلغ الرسوم المستوفاة لتسجيل المركبة لأول مرة نود ان نوضح مبالغ الرسوم المستوفاة عند مراجعة مجمعات تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات لمعاملة تسجيل المركبة لأول مرة:



المبلغ. : التفاصيل

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50 ألف : تسجيل لأول مرة

50 ألف : نقل ملكية

50 ألف : السنوية(مدة النفاذية)

30 ألف : لوحات التسجيل

25 ألف : تأخيرية

15 ألف : بطاقة

10 ألف : ملصق

5 ألف : فحص المركبة

5 ألف : تثبيت اللوحات

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240 ألف : المجموع

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