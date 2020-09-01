تسمية قائد جديد لشرطة واسط

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتسمية قائد جديد لشرطة محافظة واسط.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسمية اللواء احمد الزركاني قائدا لشرطة واسط بدلا من العميد احمد عبد الصاحب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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