نشرت طهران فيديو يظهر قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاآني وهو يزور منزل عائلة اللواء في الحرس الثوري حسين بور جعفري، الذي اغتيل هو وقاسم سليماني بغارة أمريكية مطلع هذا العام.
ونشر هذا الشريط من قبل وكالة أنباء التلفزيون الإيراني بعد تداول تقارير أكدت مقتل قاآني في الغارة الإسرائيلية على جنوب دمشق ليلة أمس الاثنين.
وفي الفيديو يدعو قاآني الله أن يتقبل عبادة عائلة بور جعفري وعزاءهم بعاشوراء، ويقول أيضا: "إننا الآن في الأيام التي تتلو عاشوراء"، ثم يتجه لصلاة المغرب، وذلك في إشارة إلى أن الفيديو حديث التسجيل.
وفي الفيديو يدعو قاآني الله أن يتقبل عبادة عائلة بور جعفري وعزاءهم بعاشوراء، ويقول أيضا: "إننا الآن في الأيام التي تتلو عاشوراء"، ثم يتجه لصلاة المغرب، وذلك في إشارة إلى أن الفيديو حديث التسجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء عن مقتله في سوريا.. طهران تنشر فيديو للقائد الحالي لفيلق القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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