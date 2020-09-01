شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم بدعم 'شجار عشائري' بالعتاد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم يزود شجار عشائري بالعتاد. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان" مفارز قسم شرطة حسينية المعامل وتحديدا مركز اكد برفقة دوريات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع المسؤولية القت القبض على متهم وبحوزته كميات من أعتدة الBKC واعتدة القناص والكلاشنكوف موضوع داخل (التكتك) التابع له تم اقتياده والتحقيق معه واعترف صراحتا بانه يزود العشائر التي نشب بينها خلاف بالعتاد من خلال قيامه بنقل هذا العتاد بين المناطق مقابل مبالغ مالية بسيطة ".



واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق وفق القانون".



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