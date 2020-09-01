اعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال "ارهابي" اثناء محاولته الهروب من نينوى الى اربيل.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية استباقية نقذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وفوج حماية القيادة وامن نينوى من القاء تلقبض على احد الارهابيين في سيطرة الشهيد سبهان في منطقة كوكجلي بقضاء الحمدانية ايسر الموصل اثناء محاولته الهروب الى اربيل للافلات من قبضة العدالة".
وأضاف البيان أن المعتقل "من العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'ارهابي' اثناء محاولته الهروب الى اربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.