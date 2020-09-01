صدور مذكرات بتوقيف 4 ضباط في قضية انفجار مرفأ بيروت

واستجوب المحقق العدلي القاضي فادي صوان اليوم، مسؤول مخابرات الجيش في المرفأ العميد أنطوان سلوم والرائد في أمن الدولة جوزف النداف والرائد في الأمن العام شربل فواز والرائد في الأمن العام داوود فياض، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعا، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية.وكان القضاء اللبناني أعلن أمس عن توقيف 5 أشخاص إضافيين في ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الجاري.

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن عدد قتلى الانفجار ارتفع إلى 190، فيما تجاوز عدد الجرحى 6500، ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.