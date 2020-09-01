الأردن يستنكر محاولة الحوثي استهداف مطار أبها السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/9/1 09:22 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/1 09:22 م بتوقيت أبوظبي

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، مساء الثلاثاء، محاولة مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز استنكار الأردن ورفضه التام لهذا العمل الإرهابي، والوقوف بجانب السعودية في وجه كل من يهدد أمنها واستقرارها. Advertisements وأضافت الخارجية الأردنية أن أي تهديد لأمن السعودية، بمثابة تهديد للمنطقة العربية بالكامل. وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد الماضي، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي لاستهداف مطار أبها الدولي. وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار.

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