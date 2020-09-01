"غضب لبنان الكبير".. مواجهات وغاز ومحاولة لاقتحام البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت ساحة الشهداء، وسط بيروت، الثلاثاء، مظاهرة حاشدة طالب المشاركون فيها بمحاسبة الطبقة السياسية، ورحيل النظام، ورفض تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة.

وفي مقابل الاحتفالات بمئوية إعلان دولة لبنان الكبير، أطلق نشطاء شعار "غضب لبنان الكبير" وخرجوا إلى وسط العاصمة، مطالبين السلطة بالرحيل لأنها أدت إلى انزلاق "لبنان الكبير" إلى أزماته السياسية والاقتصادية والمالية.

وانطلقت مجموعة من المشاركين في تجمع ساحة الشهداء إلى مقر مجلس النواب في محاولة لاقتحامه، وبدأت برشق الحجارة باتجاه المقر من فوق الحاجز الإسمنتي، مستهدفة عناصر قوى الأمن الموجودة هناك.

وردت القوى الأمنية بإطلاق كثيف للقنابل المسيّلة للدموع، قبل أن تتقدم قوى الأمن لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الدخول الى شارع البرلمان بعدما أزاحوا السياج الحديدي.

وسرعان ما احتدمت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في محيط مجلس النواب، ودفعتهم الشرطة إلى قرب مبنى جريدة "النهار" حيث أفادت قنوات تلفزيونية باشتعال النيران في مدخل مبنى الصحيفة، وسط بيروت.

وحمل المشاركون في المظاهرات الأعلام اللبنانية، وبعضهم حمل أعلاما سوداء، ولافتات عبروا فيها عن مطالبهم.

Advertisements

وأعلنوا أن مطالبهم هي نفسها مطالب 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن معالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وأعرب عدد من المشاركين في المظاهرات عن رفضهم الأحزاب والطبقة السياسية، ومحاسبة من تسبب بانفجار مرفأ بيروت، ورحيل النظام.

كما طالب بعضهم بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ورفض بعضهم مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة، وطالبوا بحكومة "تكنوقراط" اختصاصيين لا حكومة "محاصصة".

وبدأت الاحتجاجات صباحاً بمناسبة احتفال لبنان بمئوية إعلان دولة لبنان الكبير، طالب خلالها المشاركون بالسيادة وبرحيل الطبقة السياسية القائمة المسؤولة عن الحال الذي وصلت إليه البلاد.



واحتشد محتجون أمام لوحة الجلاء في نهر الكلب في وقفة رمزية تحت شعار "من الولادة إلى السيادة"، وطالب المحتجون بـ"ضرورة الانتقال من مرحلة الولادة إلى مرحلة السيادة من أجل قيام لبنان الجديد الذي نريده، دولة مدنية، دولة القانون والعدالة الاجتماعية والسلام والحرية".

وعبر المشاركون عن رفضهم للسلطة القائمة مكررين الشعارات المطلبية السياسية منها "إعادة إنتاج السلطة عبر حكومة انتقالية وبصلاحيات استثنائية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".