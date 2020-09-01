الميركاتو الصيفي.. فوزي غلام أبرز ضحايا ثورة التصحيح في نابولي

يعيش الدولي الجزائري فوزي غلام، الظهير الأيسر لنابولي الإيطالي، أيامه الأخيرة مع ناديه، في ظل الكثير من التقارير التي تؤكد أن أوريليو دي لاورينتس، رئيس النادي، يخطط للقيام بثورة كبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل إعادة بناء الفريق.



وأكد تقرير لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة دي لاورينتس، وبعد صفقتها التاريخية بضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين قادما من ليل الفرنسي، تنوي مواصلة الثورة داخل تشكيلة المدرب جينارو جاتوزو.

وأوضحت "لاجازيتا" أن تلك الثورة ستكون بدايتها عبر التخلي عن الأسماء التي أصبحت غير قادرة على تقديم إضافة خلال الفترة الماضية، والتي تشمل فوزي غلام في ظل إصاباته المتكررة خلال السنوات الأخيرة وعدم استفادة الفريق منه بالشكل الأمثل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نابولي تخطط للإطاحة بتلك الأسماء وجلب عناصر جديدة بدلا منها في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل إعادة فريق الجنوب الإيطالي إلى الواجهة من جديد، ومنافسة يوفنتوس، الموسم المقبل، على لقب الدوري الإيطالي، بجانب المنافسة بقوة في بطولة الدوري الأوروبي.

إصابات متكررة

تعتبر المشاكل الطبية السبب الرئيسي الذي سيدفع نابولي للتخلص من فوزي غلام في أقرب وقت، حيث إن اللاعب منذ إصابته الشهيرة منذ نحو 3 سنوات مضت أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، فشل في استعادة المستوى الذي سمح له بأن يصنف في إحدى الفترات كأفضل ظهير أيسر في إيطاليا.





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واكتفى صاحب التسديدات الصاروخية، خلال المواسم الثلاثة الماضية، بلعب 26 مباراة كأساسي فقط في الدوري الإيطالي، وهي حصيلة كارثية، لكنها تبقى منطقية باعتباره خلال الفترة ذاتها خضع لـ3 عمليات جراحية على مُستوى الركبة، وهو ما عصف بمستواه بشكل جعله عاجزا عن استرجاع مكانته الأساسية مع "البارتينوبي".

مشكلة مادية

إضافة لمشكلاته الطبية التي أثرت سلبا على وضعيته البدنية حاليا، فإن المشكلة الثانية التي تجعل من محارب الصحراء غير مرغوب فيه مع نابولي هي راتبه الكبير.

ويتجاوز راتب غلام مع نابولي 3 ملايين يورو سنويا، بعقد يستمر حتى 2022، وهو ما جعل إدارة النادي ترى ضرورة بيعه في أسرع وقت، للتخلص من عبئه المالي، حيث يعتبر من أكثر لاعبي الفريق دخلا وأقلهم عطاء في الفترة الأخيرة.





الدوري الإنجليزي ينادي

أكدت عدة تقارير أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال فوزي غلام، يعمل حاليا على إخراج اللاعب من نابولي، تجاه الدوري الإنجليزي، مُستغلا علاقته القوية مع نادي ولفرهامبتون الذي يدربه مواطنه البرتغالي نونو سانتو، من أجل السماح للجزائري بالخروج من أزمته وإعادة بعث مشواره الكروي من بلاد الضباب.

ويسعى غلام للانضمام لفريق يستعيد من خلاله أفضل مستوياته من أجل العودة مجددا لصفوف المنتخب الجزائري، ولو أن ذلك يبدو صعبا جدا بسبب علاقته السيئة جدا مع مدربه جمال بلماضي، الذي أخرجه من حساباته منذ رفضه المشاركة رفقة المحاربين في كأس أمم أفريقيا الأخيرة "مصر 2019" بداعي الإصابة.