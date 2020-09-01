- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان تعتزم شراء مقاتلات من طراز رافال من فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال مسؤول حكومي يوناني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تجري محادثات مع فرنسا لشراء مقاتلات من طراز رافال، فيما بدا رسالة من أثينا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسط توتر في العلاقات بين البلدين الجارين بسبب أطماع أنقرة في موارد الطاقة في شرق المتوسط، وفق موقع العين الإخبارية .
وكان وزير المالية اليوناني قد أكد أمس أن بلده مستعد لإنفاق جزء من احتياطياته النقدية لشراء أسلحة وغيرها من الوسائل التي ستساعده في زيادة "قوة الردع" بعد أعوام من تقليص الإنفاق الدفاعي.
وقال المسؤول الذي تحدث لـ"رويترز": "نجري محادثات مع فرنسا، وليس هي فحسب، من أجل زيادة إمكانيات بلدنا الدفاعية".
وتبدي اليونان تصميما على حماية حقوقها في موارد الطاقة بعد أن أبرمت اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر.
وأضاف "في هذا الإطار نجري نقاشا يشمل شراء طائرات".
وتابع أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، بينما ذكرت وسائل إعلام يونانية أمس الاثنين أن أثينا اتفقت على شراء 18 مقاتلة من طراز رافال من فرنسا.
وقال مصدر في الحكومة الفرنسية "لا يوجد أي اتفاق مثلما كتبت عدة وسائل إعلام، لكن هناك مناقشات بشأن عدد من القضايا".
وهناك نزاع بين اليونان وجارتها تركيا بشأن عدة قضايا منها تداخل المطالب بحقوق السيادة على موارد الطاقة بالمياه الاقتصادية لأثينا.
ومددت تركيا مساء أمس الإثنين عمل سفينتها الاستكشافية أوروتش رئيس حتى 12 سبتمبر/ أيلول، وجاء ذلك الإشعار في أعقاب دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حوار مع أنقرة.
ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الإشعار بغير القانوني ودعت تركيا إلى "الكف عن إثارة الجلبة يوميا والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة"
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تعتزم شراء مقاتلات من طراز رافال من فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.