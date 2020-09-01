ملك البحرين يؤكد على بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وأعرب عاهل البحرين، خلال لقائه جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له في قصر الصافرية، عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة كوشنر إلى البحرين، واستعرض الجانبان مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر 120 عاما وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاما، وفق وكالة أنباء البحرين.

وقال عاهل البحرين إن العلاقات البحرينية الأمريكية تشهد تقدما ملحوظا على كافة الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي.

وأكد أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

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وأشاد عاهل البحرين بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية.

كما أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الإمارات للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.

وأمس الإثنين، وجه جاريد كوشنر الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ووصفه بأنه "قائد حقيقي" في الشرق الأوسط.

وقال كوشنر فور وصوله إلى مطار أبوظبي، في أول رحلة تجارية قادمة من تل أبيب أمس الإثنين، والتي جاءت عقب الإعلان عن معاهدة السلام منتصف الشهر الجاري، إنه :" نشكر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد فهو قائد حقيقي في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب على أمله في أن "تكون رحلتنا الأولى للإمارات والقادمة من إسرائيل بداية لسيل من الرحلات الأخرى".

وحطت في مطار أبوظبي الدولي، أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.

وحملت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، رمز "LY971" وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كوشنر.