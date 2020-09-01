تضاعف دعوات الإحتجاجات في إيران 3 مرات وذعر من نهاية 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيرانية تضاعف دعوات الاحتجاج داخل البلاد 3 مرات منذ العام الماضي الذي شهدت نهايته مظاهرات حاشدة.



وقال حسين ذو الفقاري، مساعد الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "دعوات الاحتجاجات بلغت 1702 في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة عام 2019 والتي سجلت 519 دعوة للتظاهر".

وقدر ذو الفقاري نسبة الزيادة في الحشد للتظاهر، خلال الفترة المذكورة، بنحو 227 %، مردفا أن هذه الأرقام استندت إلى تقارير استخباراتية وسيبرانية، وفق محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية ومقرها بريطانيا.

وزعم المسؤول الأمني الإيراني أن مصدر الهاشتاقات التي تدعو للاحتجاج في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، من خارج البلاد، على حد قوله.

واستطرد أن هذه الوسوم تعيد نشرها عناصر داخل إيران عبر موقع "تويتر"، مدعيا في نفس الوقت أن تغطية وسائل إعلام الأجنبية للاحتجاجات والاضرابات العمالية تهدف لتحويل بلاده للنموذج السوري، وفق تعبيره.

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وطالب مساعد وزير الداخلية الإيراني مسؤولي بلاده بتوخي "اليقظة" إزاء هذا الموضوع، من دون أن يتطرق إلى جذور اندلاع احتجاجات شعبية في إيران بين الحين والآخر.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات العامة في المدن الإيرانية اندلعت لمرة واحدة على الأقل سنويا منذ موجة الغضب الشعبية العارمة نهاية عام 2017 والتي دامت حتى مطلع 2018، وأسفرت عن مقتل المئات واعتقال آلاف الأشخاص.

ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين لديهم قلق بالغ من تجدد الاحتجاجات الشعبية في البلاد بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد بكثافة والتداعيات السلبية الناجمة عنه.

وتجاهلت السلطات الحكومية الإيرانية نصائح الخبراء في وزارة الصحة بالإبقاء على القيود المفروضة على الأنشطة العامة، وكذلك تطبيق تعليمات صحية صارمة بهذا الصدد.

وظهرت تصريحات أدلى بها الرئيس حسن روحاني، يوليو/ تموز الماضي، محذرا من أنه إذا توقفت الأنشطة، فإن الناس سيحتجون بالشوارع بسبب الفوضى والجوع والضغوط الاقتصادية.

وتوقع حسين بيادي، ناشط سياسي أصولي، خلال مقابلة مع موقع "انتخاب" الإيراني المحلي قبل عدة أيام، أن تشهد إيران بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، أحداث اجتماعية وسياسية وصفها بغير المتوقعة