أردوغان يناقض نفسه.. الرئيس التركي: «الاستيلاء على ثروات المتوسط ​​وجه جديد للاستعمار»

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولات الاستيلاء على ثروات البحر الأبيض المتوسط، "وجهاً جديداً من وجوه الاستعمار".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال حفل افتتاح العام القضائي الجديد بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان إن محاولة الاستيلاء على كامل ثروات البحر المتوسط​، التي هي حق لكل بلد يطل عليه، ضرب من الاستعمار الحديث"، بحسب قوله.

وزعم محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها من خلال جزيرة ميس اليونانية، "أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف."

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وسخر أردوغان من اليونان قائلاً إن "محاولات الدفع بدولة لا تنفع نفسها لمواجهة قوة إقليمية ودولية مثل تركيا، باتت أمراً مضحكاً".

وتابع: "التصريحات الدبلوماسية والسياسية الخداعة، لم تعد كافية للتغطية على ظلم الدول التي تظن نفسها عظيمة وقوية ولا تهزم".

وأكد الرئيس التركي أن مواقف بلاده في شرق المتوسط وبحر إيجة، "تستند إلى مبدأ البحث عن الحق والعدالة"، على حد زعمه.

وعن سوريا وليبيا، زعم أردوغان أن تركيا تتواجد في كل هذه المواقع "لتحقيق العدالة والحق".