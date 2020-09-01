شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح يؤكد تلقى أيمن نور تمويلات من الخارج.. وارتباك فى صفوف الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن جماعة الإخوان تعيش في أزمة كبرى وخلافات قوية، موضحا أن الجماعة تنتظر من يحل أزمتها من الخارج، لافتا إلى أن هناك خلافات داخل قيادات الجماعة داخل السجون حول ضرورة أن تجرى الجماعة مراجعات خلال الفترة الراهنة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجان النوعية بجماعة الإخوان هي المسئولة عن اغتيال الشهيد هشام بركات، لافتا إلى أن هناك اتهامات متبادلة داخل قيادات الإخوان حول من تآمر على محمود عزت قبل القبض عليه.

وأشار مختار نوح، إلى أن قيادات الإخوان كانت تختلف على قيادة محمود عزت للجماعة، موضحا أن الانشقاقات داخل التنظيم تتفاقم خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن أيمن نور يتلقى تمويلات ضخمة من الخارج، موضحا أنه لن يكون هناك أي قيادة إخوانية قادرة على أن تتولى مهام محمود عزت.