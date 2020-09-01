شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعزي وكيل أول مجلس النواب في وفاة شقيق زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتعازي والمواساة للنائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، في وفاة نجل خاله وشقيق حرمه. Advertisements وقال في برقية العزاء: "يتقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بصادق التعازي والمواساة للنائب السيد وكيل أول مجلس النواب، في وفاة المغفور له بإذن الله نجل خاله وشقيق حرمه، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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