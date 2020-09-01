شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة تاريخية.. لجنة الشئون العربية بالبرلمان ترحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق چوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، مؤكدا الأهمية الكبيرة لهذا الاتفاق التاريخى لتحقيق الأمن والاستقرار داخل السودان.

ووجه "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير فى انتصار القيادات السودانية لصوت العقل والحكمة بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق، مطالبا من المجتمع الدولى الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة وسريعة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع الانخراط في النشاط الاقتصادى، ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي وحتى تكون لديه القدرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهه لاتمام نجاح المرحلة الانتقالية.

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وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن أمله فى أن تقوم المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بدورها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، مؤكدا أهمية هذه الخطوة لدولة السودان الشقيقة.

وكان قد شارك السفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، فى جلسة التوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق چوبا للسلام" الذي وقعته الحكومة السودانية الانتقالية مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة، والتي استضافتها العاصمة الجنوب سودانية چوبا يوم ٣١ الجارى.