ماهى خطط الإخوان بعد سقوط الجماعة فى ثورة 30 يونيو ؟ باحث يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث في شئون الجامعات الإرهابية، أن جماعة الاخوان وضعت خطة للتعامل مع الواقع المصرى بعد إسقاط الجماعة فى 30 يونيو 2013 ، موضحا أن الخطة حملة عنوان " الإنهاك والافشال " بهدف ارباك الدولة من خلال أعمال الإرهاب القتل والتخريب والعنف، مع استهداف المرافق والخدمات العامة. Advertisements وأوضح هشام النجار، أن لدى هذه الجماعة منهج فقهي يعرف بفكر المقاومة ، موضحا أنه المنهج التحولي للإخوان للعنف، يتضمن كل عمليات العنف والإرهاب، في كل محافظات مصر، وأيضا في سيناء، الذي يتضمن إفشال المسار الحالي، وهو ما بعد 2013، مسار الدولة المصرية والوطنية ، لافتا الى أن الإخوان يراقبون كل إنجاز يتحقق في هذة الفترة ، مشيرا الى أن جماعة الاخوان عندما تضعف تلجأ الى ترويج الشائعات وإثارة النعرة الطائفية، ونشر روح الإنقسام المجتمعي .

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