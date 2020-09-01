شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي يحدد أسباب محاولة إعلام الإخوان إثارة الفتنة الطائفية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث بشؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تعتمد على العنف والتخريب، ومحاولة نشر الفوضى من خلال الأكاذيب والشائعات، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية على مدار 7 سنوات فشلت فيما خططت له، وأصبح إعلامها في حالة إفلاس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن محاولة إعلام الإخوان إثارة الفتنة الطائفية من خلال الفيديو المضلل الذى عرضته قناة الجزيرة وباقى القنوات الإرهابية، بسبب حالة الإفلاس الكبيرة التي تعانى منها، مشددا على أن جماعة الإخوان لا تتوقف عن محاولة نشر الفوضى من خلال الأكاذيب والشائعات، وكانت تروج لأفكار غريبة مثل أنها تستطيع الحكم ولكن إدارة المؤسسات المصرية والشعب استطاعوا التصدى للإرهاب ولكل المخططات الخارجية .

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وسلطت قناة "اكسترا نيوز"، الضوء على أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، حيث سعت إلى تأجيج الطائفية بفيديو مفبرك عن كنيسة بطريق الإسكندرية، من خلال الزعم بوجود كنيسة داخل الطريق فى الوقت الذى تم إزالة المساجد، وعلى غير الحقيقة تماما.

الفيديو الذى اعتمدت قناة الجزيرة عليه حول طريق الساحل مضلل، فالطريق لم يشهد إى إزالة للمساجد، ومع نشر الفيديو على صفحاتها على السوشيال ميديا، وهجوم المتابعين عليها وكشف أكاذيبها، حذفت على الفور هذا الفيديو الذى يعد خير دليل وشاهد على أكاذيب الجزيرة، وأنها وفريق التحقيق الخاص بها ينساقون وراء فيديوهات السوشيال ميديا على أنها معلومات حقيقية، وأن التحقيق الذى نشرته كان فارغا وبدون أى محتوى حقيقى او تدقيق صحفى يؤكد معلومة وجود الكنسية فى حرم الطريق.