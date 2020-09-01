شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يرصد بالأرقام بناء مصر من جديد وكيف احبطت آمال الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان عهدت لضرب أى إنجاز تقوم به مصر، موضحا أن بناء الدولة يضرب أحلام الجماعة الإرهابية لتدمير الدولة فى مقتل خاصة وأن مصر صاعدة بقوة على مستوى ما يتم فى دول الشرق الأوسط وتستقبل استثمارات ضخمة بناء ما تم منذ 2014.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان أصدر الكثير من القوانين الإصلاحية التى تسهم فى التنمية وتنتصر لحق المواطن وتساعد فى الاستثمار والتنمية، موضحا أن الدولة أنفقت 350 مليار جنية للقضاء على العشوائيات وتطويرها وإنشاء طرق وإصلاح البنية التحتية وإن لم تكن تحدث هى وبقرارات للتصدى للزحف العشوائى بشكل حاسم فلن تشهد مصر تنمية حقيقة خلال الأعوام القادمة.

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وشدد أن قد تم بناء 240 ألف وحدة سكنية بديلة للأماكن الخطرة فى مصر وتم تسكين الأهالى بها والمتمثلة فى الأسمرات وغيط العنب وغيرها بمختلف محافظات الجمهورية ولن تستطيع أى دولة فى العالم القيام بذلك والدولة لم تترك مواطن فى العراء بل وقامت فى ذلك بالمجان أو بأسعار رمزية، موضحا أنه هناك مدن بسبة 70 % تم بنائها بشكل غير مخطط والدولة ورثت معظم المناطق دون مخططات استراتيجية وحال استمرارنا على ذلك فلا يوجد أمل فى بناء مصر.

وأشار إلى أنه تم بناء 630 ألف وحدة إسكان للشباب لم يتم بناؤهم من قبل فى هذه الفترة الزمنية القليلة ومجلس النواب ساعد على الدفع بمشروع السكن الاجتماعى بدمج التمويل العقارى بدعمه صندوق الإسكان، مشددا أن الدولة قامت بجهود كبيرة لإصلاح البنية التحتية فى مصر وزيادة الصرف الصحى فالجنية الذى يصرف على الصرف الصحى يوفر 100 جنيه لصالح بناء مستشفيات حيث يتم إنفاق 33 مليار لصالح الصرف الصحى فقد كان قبل ثورة 25 يناير لا يغطى الصرف الصحى 13% وقد تسبب ذلك فى زيادة مرضى السرطان بينما اقترب الآن لـ40% وهو ما يمثل أكبر نجاح للدولة.

وشدد أن الإخوان تسعى لإضعاف الروح المعنوية وهدم ما تقوم به الدولة من إنجازات فى مسيرة البناء والتعمير.