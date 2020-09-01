البرلمان البريطاني يعتزم تمرير مشروع قانون لاستخدام أي لقاح لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم تمرير مشروع قانون في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، لضمان سرعة استخدام أي لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، حتى إذا لم يكن هذا اللقاح قد حصل على الموافقة لاستخدامه في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن هانكوك، قوله اليوم الثلاثاء: "مازال سيناريو أفضل حالة هو التوصل إلى لقاح خلال العام الجاري".

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وقال هانكوك أمام البرلمان، اليوم إن تجارب اللقاحات تمضي بصورة جيدة، ومازال اللقاح الخاص بجامعة أوكسفورد يتصدر اللقاحات الأخرى في العالم، ولقد تعاقدنا حاليا مع ست شركات مختلفة لتوريد اللقاحات، بحيث يمكننا تزويد البلاد بأي لقاح منها يحقق نجاحًا.

وأضاف وزير الصحة البريطاني أن مشروع القانون ينص على أن أي لقاح توافق عليه هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، سوف يكون من القانوني استخدامه في بريطانيا، حتى إذا لم يحصل على تصريح من هيئة الدواء الأوروبية.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، ولكنها مازالت تعمل بموجب قوانينه، بما في ذلك الضوابط الصحية، حتى نهاية العام الجاري.