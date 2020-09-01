"فيسبوك" تهدد بمنع المستخدمين من نشر الأخبار عبر منصتها في أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية تهديدا شديد اللهجة لأستراليا، متوعدة فيه بحرمان مؤسساتها الإعلامية وسكانها من نشر الأخبار المحلية والدولية.

ووفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن "فيسبوك" هددت بمنع المستخدمين من نشر الأخبار عبر منصتها، وعلى "إنستجرام" التابعة لها، في حال إقرار قانون إعلامي جديد سيجبر المنصات على الدفع مقابل محتوى الأخبار المنشورة فيه.

وقالت "فيسبوك" إن المحتوى الشخصي بين الأصدقاء لن يتأثر في أستراليا.

وتدعم مؤسسات إعلامية كبيرة في أستراليا مشروع القانون، باعتباره وسيلة لتعويض الخسائر التي تكبدتها وسائل إعلام بسبب شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" التي استحوذت على الإعلانات.

وتظهر إحصاءات جمعتها جامعة كانبيرا، أن 39% من الأستراليين يعتمدون على "فيسبوك" في الأخبار العامة، و49 منهم يعتمدون عليه في أخبار فيروس كورونا على وجه الخصوص.

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وبحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، قال المدير الإقليمي لـ"فيسبوك" في أستراليا ونيوزيلندا، ويل إيستون، إنه "في حال تمرير هذا القانون، فسوف نمنع المؤسسات الإعلامية والأشخاص من نشر الأخبار المحلية والدولية".

وتابع إيستون: "هذا ليس خيارنا الأول. إنه الأخير، لكنه الطريقة الوحيدة للحماية من نتيجة تتحدى المنطق وستؤذي على المدى الطويل قطاع الأخبار والإعلام في أستراليا".

ومن جهته، قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج، "إن الحكومة ماضية في هذا التشريع، ولن ترضخ للإكراه أو التهديدات القاسية".

واعتبرت لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية أن تهديد "فيسبوك" جاء في توقيت غير مناسب وأسيء فهمه.

وتقول الصحيفة البريطانية إن الهدف من وراء مشروع القانون ضمان توفر شروط مفاوضات عادلة بين المؤسسات الإعلامية وعمالقة الإنترنت مثل "فيسبوك"، الذين يدفعون مبالغ ضئيلة لقاء هذا المحتوى.

وعلق مدير مركز التكنولوجيا المسؤولة التابع للمعهد الأسترالي بيتر لويس على الأمر، قائلا إن "فيسبوك مستعد لإزالة الصحافة الموثوقة من صفحاته، لكنه سيسمح بتضليل المعلومات ونظريات المؤامرة".