بعد أنباء مقتله في غارة إسرائيلية.. إيران تنشر فيديو لقائد فيلق القدس الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
نشرت إيران مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لقائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني، بعد تردد أنباء عن مقتله في غارة إسرائيلية على دمشق في سوريا.
ونشر الفيديو من قبل وكالة أنباء التلفزيون الإيراني، لقاآني وهو يزور منزل عائلة اللواء في الحرس الثوري حسين بور جعفري، الذي اغتيل مع قاسم سليماني القائد الشابق لفيلق القدس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير الماضي.
وفي الفيديو يدعو قاآني الله أن يتقبل عبادة عائلة بور جعفري وعزاءهم بعاشوراء، ويقول أيضا: "إننا الآن في الأيام التي تتلو عاشوراء"، ثم يتجه لصلاة المغرب، وذلك في إشارة إلى أن الفيديو حديث التسجيل.
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