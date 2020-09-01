الرئيس الفرنسي يزور العراق غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

صرح مسؤول كبير في رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيبدأ يوم غد الأربعاء زيارة رسمية الى بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" الرسمية، عن الدكتور علي الشكري رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية العراقية، قوله "إن زيارة الرئيس ماكرون إلى بغداد يوم غد الأربعاء، ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا، لاسيما أن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".

وأضاف أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني، وستعمل على دعم كل الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".

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وذكر الشكري أن "لفرنسا أنشطة مهمة في دعم جهود العراق لمقاتلة عصابات داعش، لاسيما أنه قبل أيام كانت زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية التي أكدت فيها على أنها ستعمل بكل الجهود لدعم وتعزيز القدرات الأمنية للقوات المسلحة العراقية، وتحديدًا في مجال التدريب وأن فرنسا لها دور في مقاتلة داعش".

وقال إن "العراق يتطلع إلى تعزيز وإدامة التعاون مع فرنسا وتطويره إلى مجالات أخرى".

وبحسب مصادر عراقية فإن سلطات البلاد تستعد لإجراء مراسم استقبال كبرى للرئيس الفرنسي، وجدول أعمال يركز على العلاقات الثنائية ودعم جهود العراق في الحرب على داعش، ودعم مشاركة الشركات الفرنسية في إنعاش الاقتصاد العراقي ومحاربة فيروس كورونا.