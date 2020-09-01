أعلنت السفارة الروسية في النمسا اليوم الثلاثاء، أن عنوانها البريدي الإلكتروني تعرض لهجمة بواسطة رسائل طفيلية، واختراق من قبل مجهولين.
وكتبت السفارة على صفحتها في "فيسبوك": "يؤسفنا أن نبلغكم أن العنوان الإلكتروني الرئيسي للسفارة [email protected] يتعرض لهجوم بواسطة رسائل طفيلية. كما هناك أسباب تحمل علىالاعتقاد أن الحساب البريدي (للسفارة) تم اختراقه من قبل متسللين".
وحذرت السفارة المستخدمين من فتح المرفقات أو اتباع الروابط الإلكترونية الواردة في رسائل تأتي من عنوان السفارة البريدي المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية في النمسا تعلن تعرض بريدها الإلكتروني للقرصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.