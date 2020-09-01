لافروف: نبحث مع أمريكا اللاتينية إطلاق تصنيع مشترك للقاح "كورونا"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تخوض محادثات مع بعض دول أمريكا اللاتينية حول التصنيع المشترك للأدوية واللقاح الروسية المضادة لفيروس "كورونا" المستجد.
وأشار لافروف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إلى أن التعاون بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية يشمل عددا من المجالات، منها التكنولوجيا المتطورة والتعاون العسكري التقني، ومكافحة الجريمة المنظمة،
وأضاف الوزير أن روسيا قدمت لدول كثيرة في المنطقة نظم فحص للكشف عن فيروس "كورونا"، وهيتتفاوض الآن مع عدد منها حول توريد الأدوية الروسية لهذه الدول، وكذلك حول الإنتاج المشترك للأدوية روسية الصنع واللقاح الروسي، بالاعتماد على المنشآت الموجودة في تلك الدول.
ولفت إلى أن روسيا تعتمد في تطوير علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية على المبادئ البراجماتية وضرورة البحث عن مصالح مشتركة، مضيفا أن هذه المنطقة تعتبر إحدى ركائز عالم متعدد الأقطاب يتشكل الآن موضوعيا، وهي ركيزة ستجعل النظام العالمي المستقبلي المتعدد الأقطاب أرسخ بكثير.
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