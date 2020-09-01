مقتل نحو 190 شخصًا وإصابة 172 آخرين جراء الفيضانات في أفغانستان

أعلنت وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان، اليوم /الثلاثاء/، مقتل 190 شخصا على الأقل وإصابة 172 آخرين بسبب الفيضانات العارمة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
آلاف أسرة منهم بالمساعدات الأساسية، مضيفة أن الجهود جارية للبحث عن عمل للمتضررين من الفيضانات".
ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن الوزارة قولها "إن أكثر من 4 آلاف عائلة تضرروا من جراء الفيضانات؛ وتم تزويد 3
وصرح المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية غلام بهاء الدين جيلاني بأن تأثير الفيضان كبير وغير مسبوق، مشيرا إلى أن الفيضانات ضربت 15 إقليما في البلاد وأن إدارة الكوارث لديها بعض أوجه القصور بسبب تعقد الوضع.
ومن بين الأقاليم التي تضررت بشدة بسبب الفيضانات (بروان، كبيسا، بنجشير، ميدان وردك، ننجرهار، باكيتا، خوست، نورستان، كونار، لغمان، باميان، غزني)..
وقال مسؤولون أفغان "إن الفيضانات دمرت 1055 منزلا".. فيما أشارت القناة الأفغانية إلى أن أغلب الضحايا وقعوا في إقليم بروان بوسط البلاد.
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