علناً.. الرئيس الفلبيني لمفوض مكتب الجمارك: أطلق النار واقتل!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

اعتاد الرئس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على إطلاق تصريحات مثيرة للجدل بين الفينة والأخرى، فخلال اجتماع في قصره الرئاسي مطلع السهر الماضي مع عدد من ضباط وعناصر شرطة متهمين بارتكاب جرائم، قال دوتيرتي :“سأقتلكم بالفعل إذا استمريتم على هذا الحال. بعد الآن سيراقبكم فريق خاص. سأصدر تعليمات بقتلكم في حال ارتكابكم أي خطأ صغير”.

أما جديد تصريحاته الصادمة فهو ما أمر به علنا مسؤول الجمارك الأعلى في البلاد بإطلاق النار على مهربي المخدرات، وقتلهم في واحدة من أكثر تهديداته العلنية خلال حملة دامية على مدار 4 سنوات كانت محور رئاسته.

ونفى دوتيرتي بشدة الإذن بعمليات قتل خارج نطاق القضاء، لكنه هدد مرارا وعلنا تجار المخدرات بالقتل.

وتقول التي قادت إنفاذ حملته لمكافحة المخدرات، إن معظم المشتبه بهم الذين قتلتهم الشرطة خلال الحملة قاوموا وهددوا أرواح منفذي القانون.

أعطى دوتيرتي الأمر إلى مفوض مكتب الجمارك ري ليوناردو غيريرو، في تصريحات متلفزة من اجتماع لمجلس الوزراء حول جائحة فيروس كورونا، مساء الاثنين.

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لم يكن غيريرو، وهو جنرال متقاعد بالجيش، موجودا عندما تحدث دوتيرتي، لكن الرئيس قال إنه التقى غيريرو ومسؤولين آخرين في وقت سابق يوم الإثنين في القصر الرئاسي في مانيلا.

وقال دوتيرتي: “المخدرات لا تزال تتدفق داخل البلاد من خلال الجمارك”، مشيرا إلى أنه وافق في وقت سابق على طلب غيريرو بالحصول على أسلحة نارية.

وأضاف: “لقد وافقت على شراء الأسلحة النارية وحتى الآن لم تقتل حتى واحدا؟ قلت له تصرف بمسؤولية”.

وتابع: “قلت له مباشرة، المخدرات لا تزال تتدفق، أود منك أن تقتل هناك … على أي حال، سأدعمك ولن يتم سجنك. إذا كانت هناك مخدرات، أطلق النار واقتل”.

قُتل أكثر من 5700 من المشتبه بهم، معظمهم من الفقراء، في إطار حملة دوتيرتي لمكافحة المخدرات، والتي أثارت قلق جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية، ودفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم مزعومة ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهد دوتيرتي بمواصلة الحملة القاتلة في العامين المتبقيين له في السلطة.