كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. حملة التطعيم من عدوى كورونا تنطلق يوم السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول صحي روسي، اليوم الثلاثاء، أن حملة التطعيم من فيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو تنطلق في 5 سبتمبر، كما كان مقررا.

وقال ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز غاماليا لأبحاث مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن توزيع جرعات اللقاح بين المتطوعين سيتم خلال يومي 3 و4 من سبتمبر، وإن لدى المركز السيارات والعناوين متوافرة لبدء الحملة يوم السبت المقبل.

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وفي وقت سابق، تحدث مدير المركز الذي يعود له الفضل في تصميم لقاح "سبوتنيك-V" الخاص بمواجهة فيروس كورونا، عن المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات التي لا يتم فيها وضع المتطوعين إلى المستشفيات، بل سيكون بإمكان الراغبين أن "يأتوا من منازلهم ويعودوا"، بعد أن يتم أخذ عينات الدم منهم في اليوم الأول من الاختبارات، على أن تكون هناك "نقطة مرجعية" لتحليل زيادة الأجسام المضادة للفيروس.

وذكر غينتسورغ أنه كان من المخطط لاختبارات اللقاح بعد تسجيله أن تجري في سبعة مستشفيات حكومية فقط، لكنه تقرر إجراؤها في 9 أو 10 مستشفيات، على أن يتم توسيع عددها لاحقا إلى 20، على أن يتم بعد ذلك فحص المتطوعين الذين تم تسجيلهم سابقا، مع إخضاعهم للتحاليل اللازمة. وأوضح مدير المركز أن الحديث يدور عمليا عن إجراء اختبارات سريرية.

وأواخر أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية رسميا اللقاح الأول في العالم ضد فيروس كورونا، والذي تم تصميمه من قبل خبراء مركز غاماليا بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك-V".