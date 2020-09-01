كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مقاتلة روسية تعترض طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية فوق البلطيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إن مقاتلة روسية من طراز Su-27 اعترضت طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية فوق بحر البلطيق.

وقال، المركز، إن تحليق المقاتلة الروسية تمت في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

كانت هذه ثاني طائرة أجنبية يتم اعتراضها في 1 سبتمبر بالقرب من الحدود الروسية.