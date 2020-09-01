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جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة بريف الرقة بسوريا

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة بريف الرقة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من المدنيين السوريين، نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن "دراجة نارية مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

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