طنجة.. الأمن يستمع إلى مشتبه فيه في قضية تعنيف الأصول والاعتداء على عناصر الشرطة

لا تزال تحقيقات المصالح الأمنية، اليوم الثلاثاء، في طنجة، مستمرة مع شخص يشتبه في تعنيفه لوالديه، في منزل العائلة الموجود على مستوى حي “لمرابط”.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الشخص، البالغ من العمر 35 سنة، دخل في ملاسنات مع والديه، قبل أن يتحول الأمر إلى اعتداء بالضرب، ما أدى بعائلته إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية المختصة.

وكانت مصالح الأمن قد توصلت، أمس الاثنين، بشكاية حول إقدام المشتبه فيه على تعنيف والديه، إذ انتقلت بناء عليها، من أجل توقيفه في منزل عائلته في حي “لمرابط” في مدينة طنجة، غير أنه واجههم بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، متسببا في إصابة ثلاثة من أفراد الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك قبل أن يتم ضبطه، وحجز السلاحين الأبيضين، المستعملين في هذا الاعتداء.

‏‎وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية، فيما تم نقل موظفي الشرطة المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.