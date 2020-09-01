قطاع التكوين المهني يعلن جدولة الامتحانات المؤجلة بسبب كورونا

أعلن قطاع التكوين المهني في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن مخطط الدخول التكويني الجديد، واستكمال امتحانات الموسم التكويني الماضي.

وقالت الوزارة، اليوم، إنها وضعت مخططا يهدف إلى الاستمرار في تقديم الخدمة التكوينية مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة متدربات، ومتدربي التكوين المهني، وأسرهم، وهيأة التأطير الإداري، والبيداغوجي، وجميع المواطنات، والمواطنين.

وفي هذا الصدد، قالت الوزارة إن استكمال العمليات المرتبطة بالموسم التكويني 2019-2020، لاسيما امتحانات نهاية التكوين، والإعداد للدخول التكويني 2020-2021، سيتم مع الإلتزام التام بجميع التدابير، والإجراءات الاحترازية، والحاجزية المعتمدة لمنع تفشي الفيروس.

وبالنسبة إلى العمليات المرتبطة باستكمال الموسم التكويني 2019-2020، لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تقرر تنظيم امتحانات نهاية التكوين المؤجلة بالنسبة إلى أفواج السنة الثانية لمستويات التقني المتخصص، والتقني، والتأهيل، سيتم من 15 إلى 18 شتنبر 2020 على أن يتم تقييم المتدربين بناء على الوحدات، التي تم تدريسها قبل فرض الحجر الصحي، برمجة امتحانات مستويات التأهيل في سنة تكوينية واحدة، والتخصص في شهر نونبر 2020، ومواصلة حصص المراجعة عن بعد ابتداء من 07 شتنبر لفائدة المتدربين المعنيين.

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أما بالنسبة إلى القطاعات المكونة العمومية الأخرى، التي لم تتمكن من إنجاز الدروس التطبيقية لبعض الشعب، فتقرر تعويض التداريب، والدروس التطبيقية بأشغال عن بعد، في التخصصات القابلة لهذا الحل، وتنظيم المتدربات، والمتدربين في مجموعات صغيرة للاستفادة من حصص استدراكية حضورية للدروس التطبيقية، بالنسبة إلى التخصصات، التي تستلزم التكوين التطبيقي الحضوري، وإجراء التقييمات حضوريا.

وبالنسبة إلى قطاع التكوين المهني الخاص تقرر الشروع في التقييمات بالنسبة إلى جميع مستويات التكوين، ابتداء من شهر شتنبر الجاري، على أن تهم الوحدات، التي تم تلقينها حضوريا، قبل فرض الحجر الصحي، وتنظيم حصص للمراجعة حضوريا، بالنسبة إلى المصوغات الملقنة عن بعد، التي تشكل صلب المهنة، قبل أن يتم القيام بالتقييمات للمصوغات المعنية، وتنظيم حصص استدراكية حضورية لفائدة المتدربات، والمتدربين، الذين لم يستكملوا البرنامج التكويني، لاسيما في الجانب التطبيقي، خلال شهر شتنبر الجاري، قبل اجتياز الامتحانات، والمراقبة المستمرة، مع الحرص على تنظيم المستفيدين من هذه الحصص في مجموعات صغيرة تماشيا مع التدابير والإجراءات الصحية المعتمدة.

أما بالنسبة إلى الدخول التكويني 2020-2021، فقد تقررت مواصلة التسجيل عن بعد، على أن تعتمد كل هيأة مكونة مسطرة مبسطة للتصديق النهائي على التسجيلات، وانطلاق الموسم التكويني، ابتداء من 12 أكتوبر 2020، مع تبني نموذج تكويني مزدوج، عن بعد وحضوري، وتمكين الهيآت المكونة، ومؤسسات التكوين المهني من اتخاذ التدابير اللازمة، لتنزيل هذه الصيغة في أحسن الظروف مع مراعاة التدابير، والإجراءات الاحترازية، والحاجزية لمنع تفشي الفيروس، وتكييف برامج التكوين مع نظام التكوين المزدوج.