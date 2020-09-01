شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: مستعدون للتعامل «كورونا» في ظل عودة العمل والمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن حكومته مستعدة للتعامل مع المزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد لدى عودة المزيد من الأشخاص إلى العمل وإعادة فتح المدارس.

وقال جونسون في اجتماع لمجلس الوزراء: "بالطبع نحن نعلم أنه لا تزال هناك أثار إضافية سوف تحدث لهذا المرض، كوفيد الرهيب، ورغم علمنا بأنه سيكون هناك المزيد من حالات التفشي، إلا أننا واثقون تماما من أننا سنكون قادرين على التعامل مع الزيادة فى تفشي الفيروس".

وأشار جونسون إلى أن "أعدادا ضخمة" من الأشخاص سيعودون إلى العمل. وانعقدت جلسة مجلس الوزراء قبل عودة البرلمان البريطاني من العطلة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة خططت لحملة إعلامية لتشجيع المزيد من الأشخاص على العودة إلى أماكن عملهم بدلا من العمل من المنزل.