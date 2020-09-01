شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 5 أشهر ..الأردن يعيد فتح معظم مدارسه والان نبدء بالتفاصيل

عاد نحو مليوني تلميذ عادوا إلى المدارس في الأردن اليوم الثلاثاء بعد غياب نحو خمسة أشهر إلا أن السلطات اضطرت لتعليق الدراسة في بعض المناطق بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19.

وأُغلقت عدة مدارس للاجئين الفلسطينيين ومدارس حكومية في بعض أحياء العاصمة عمان بعد أن تضاعفت حالات الإصابة في المدينة البالغ تعداد سكانها ثلاثة ملايين خلال الأيام القليلة الماضية.

Advertisements

وترددت السلطات في الأسبوعين الماضيين بشأن إعادة فتح المداس في الأول من سبتمبر بعد أن سجلت البلاد أكثر من 600 حالة خلال اسبوع واحد فقط، وهو أعلى عدد للإصابات منذ مارس آذار.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) إن ما لا يقل عن 115 ألف تلميذ عادوا إلى مدارسهم اليوم الثلاثاء. وتم تطبيق نظام الفترتين بحيث يذهب نصف التلاميذ للمدرسة ويبقى النصف الآخر في البيت مع تبادل الأماكن.

ورغم أن المملكة الأردنية أفضل حالا من معظم دول الشرق الأوسط حيث لم تسجل سوى 2034 إصابة و15 وفاة، فقد أثار الارتفاع الأخير المخاوف من أن تكون البلاد على شفا موجة إصابات جديدة.