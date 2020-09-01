الصدر يدعو الحشد الى الابتعاد عن المهاترات السياسية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الحشد الشعبي الى الابتعاد عن المهاترات السياسية وتصفية عناصره من السيئين. واعتبر الصدر في تغريدة له على "تويتر" أن الخلافات السياسية تفاقمت بين الاحزاب والبلدان، مشيراً الى أن الصراعات العشائرية باتت تحصد الارواح والاموال. وأدناه نص كلمة الصدر: Advertisements

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