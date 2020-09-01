الصحة العالمية تدعو الحكومات إلى الحوار مع معارضي ارتداء الكمامات

وشدد على ضرورة تذكير المعارضين، بأن الفيروس "حقيقي" و"يقتل"، كما دعا المحتجين إلى التقيد بإجراءات النظافة، والتباعد الجسدي ووضع الكمامات حتى أثناء المظاهرات.

وقال لوسائل الإعلام معلقا الاحتجاجات ضد الكمامات، التي نظمت الأسبوع الماضي في ألمانيا وأماكن أخرى: "يجب أن نستمع إلى ما يطلبه الناس وما يقولونه. يجب أن ننخرط في حوار صادق".



وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، أود أن أخبر الأشخاص الذين احتجوا الأسبوع الماضي، أن الفيروس حقيقي. إنه خطير. إنه ينتشر بسرعة ويقتل، ويجب أن نفعل كل شيء لحماية أنفسنا والآخرين".

ونظرا لأن احتمال حدوث موجة ثانية من الوباء، يغذي المخاوف من مزيد من تدابير الإغلاق في أوروبا وأماكن أخرى، يتزايد الغضب بين مؤيدي تخفيف القيود الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ألمانيا، جرت محاولة اقتحام البرلمان خلال تظاهرة مناهضة للقيود نهاية هذا الأسبوع.

