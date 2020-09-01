تحسّن الحالة الصحية لـمؤنس عبد الله بعد اصابته بكورونا

2020-09-01 | 17:52
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نقل المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تحيات رئيس اللجنة رعد حمودي للزميل مؤنس عبد الله الراقد بردهة الانعاش بمستشفى الكاظمية إثر إصابته بفايروس كورونا.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس المكتب الإعلامي حسين علي حسين يرافقه عضو المكتب الزميل رحيم الدراجي لزميلهما في المكتب الاعلامي مؤنس عبد الله.
وتشير الفحوصات الأخيرة الى تحسّن الحالة الصحية للزميل عبد الله وارتفاع مطمئن لنسبة الاوكسجين بتنفّسه على أمل مغادرته ردهة الانعاش، والمستشفى، خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى وفق استشارة الأطباء المختصين.
من جانبه شكر عبد الله رئيس اللجنة الأولمبية لاطمئنانه المستمر على وضعه الصحي، مشيداً بموقف زميليه في المكتب الاعلامي وجميع من تابع وضعه خلال الفترة الأخيرة داعياً الله ان يحفظهم جميعاً.
وتشير الفحوصات الأخيرة الى تحسّن الحالة الصحية للزميل عبد الله وارتفاع مطمئن لنسبة الاوكسجين بتنفّسه على أمل مغادرته ردهة الانعاش، والمستشفى، خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى وفق استشارة الأطباء المختصين.
من جانبه شكر عبد الله رئيس اللجنة الأولمبية لاطمئنانه المستمر على وضعه الصحي، مشيداً بموقف زميليه في المكتب الاعلامي وجميع من تابع وضعه خلال الفترة الأخيرة داعياً الله ان يحفظهم جميعاً.
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