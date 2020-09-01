محاكمة ناشط في حركة 20 فبراير في اليونان.. النطق بالحكم النهائي غدا الأربعاء

أرجأت محكمة مدينة كوموتيني اليونانية، اليوم الثلاثاء، حكمها في حق حمزة هدي، أحد نشطاء حراك “20 فبراير”، إلى غاية يوم غد الأربعاء، بعد لجوئه إلى الاستئناف.
وقالت شقيقة حمزة لـ”اليوم 24″ إن المحكمة المذكورة قررت تأجيل حكمها في حق أخيها، غدا الأربعاء، بعد الحكم الابتدائي، القاضي بسنة وشهر حبسا نافذا.
وقدم دفاع الناشط، حمزة هدي، طلب استئناف لدى محكمة مدينة كوموتيني اليونانية، بعدما أصدرت حكمها ضده، في أكتوبر الماضي، يقضي بسنة وشهرا حبسا نافذا.
وكانت المحكمة نفسها قد قضت بـ4 سنوات في حق حمزة هدي، إلا أن دفاعه تقدم بطعن في الحكم، ليتم تخفيضه من 4 سنوات إلى سنة وشهرا حبسا نافذا.
يذكر أن حمزة هدي، أحد أبرز وجوه حركة 20 فبراير، اعتقل في 2011 في مسيرة البرنوصي، وكان قد قضى عقوبة حبسية، ثم اعتقل ثانية، بعد سنتين في تظاهرات فاتح ماي، وقضى عقوبة حبسية أخرى.
وقال حقوقيون، مقربون من هدي، إن صاحب الشعار الشهير “عيشي حرة يا بلادي” اعتقل في اليونان، بعد فشله في محاولة للهجرة غير النظامية، انطلاقا من الأراضي التركية.
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