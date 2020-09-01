الرئيس الفرنسي يقلد الفنانة فيروز بأرفع الأوسمة.. و”جارة القمر” تمنحه هدية

قلد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الفنانة فيروز، خلال لقائه بها، بأرفع وسام فرنسي، وسام جوقة الشرف من رتبة كوموندو.

وقدمت فيروز بدورها للرئيس الفرنسي هدية تذكارية، عبارة عن لوحة فنية، حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

الوسام الذي وشح به ماكرون فيروز، أنشأه نابليون بونابرت، القنصل الأول للجمهورية الفرنسية الأولى في 19 ماي 1802، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وينقسم إلى 5 رتب هي: رتبة فارس، ورتبة ضابط، ورتبة قائد، ورتبة قائد عظيم، ورتبة الصليب الأكبر.

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ويحمل الشعار، الذي ظهر علي صدر فيروز في الصور مع الرئيس الفرنسي شعار “الشرف والوطن”.

ووصف الرئيس الفرنسي فيروز بـ”الجميلة، والقوية للغاية”، وصرح: “تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة إلي عن لبنان نحبه، وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا”.

وأشار ماكرون إلى أنه يحب أغنية فيروز “لبيروت”، التي ذاعتها القنوات المحلية، وهي تعرض صورا للانفجار، ومخلفاته.