بين طنجة وأصيلة.. تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت عمالة طنجة- أصيلة، خلال 24 ساعة الماضية، إصابة 24 شخصا بفيروس كورونا المستجد، بينهم حالات متفرقة لمستخدمين في شركات للنقل، وسائقون، ورجل شرطة، وممرضة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم بين 20 و75 سنة، ويقطنون في مجمع الحسنية في مدينة أصيلة، وفي منطقة بوخالف في طنجة، وكذا أحياء، مسنانة، والجيراري، وبنديبان، والقدس، والمغوغة الصغيرة.

وشهدت مدينة أصيلة، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس التاجي، بعدما كانت الوضعية الوبائية فيها مستقرة منذ بداية الجائحة.

ورجح مصدر طبي الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس في مدينة أصيلة، إلى التنقلات الأخيرة، التي عرفتها المدينة من طرف عدد من المواطنين، الذين اختاروا قضاء عطلتهم الصيفية في منازل يمتلكونها فيها.