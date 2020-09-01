نيتفليكس تعرض فيلما وثائقيا عن “صديق الملك”

يرتقب أن تعرض شبكة البث التدفقي العالمية، نيتفليكس، وثائقيا عن الفنان الفرنسي الكونغولي، ميتر جيمس، المستقر في المغرب.

ويوثق الوثائقي، الذي أعلنت نيتفليكس عن عرضه، لأول مرة في 17 شتنبر الحالي، للحظات أثناء تسجيل ألبوم جيمس Black Belt، والاستعدادات لحفلته الموسيقية في ملعب فرنسا عام 2019.

ويعرض الوثائقي المذكور لقطات من مراكش، وباريس، والولايات المتحدة، وكينشاسا، مسقط رأس ميتر جيمس، وذلك لتقريب الجمهور من تسجيل ألبومه Black Belt، بالإضافة إلى التحضير لجولته الضخمة “The Fuego Tour”.

ويملك عدد قليل من الفنانين، والمشاهير فيلما وثائقيا خاصا بهم من إنتاج Netflix، مثل ترافيس سكوت، ونجم ريال مدريد سيرجيو راموس، ليضاف لهم الفنان العاشق للمغرب، وصديق الملك محمد السادس، ميتر جيمس.